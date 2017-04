Zi cruciala in Franta. Cetatenii isi aleg presedintele. 47 de milioane de alegatori sunt asteptati la urne - VIDEO

Zi cruciala in Franta. Astazi, cetatenii acestei tari isi aleg presedintele. Din cei 11 candidati inscrisi in cursa, se asteapta ca 4 dintre ei sa ajunga in al doilea tur din 7 mai. 47 de milioane de alegatori sunt asteptati la urne. Pentru succesorul socialistului Francois Hollande, primii si-au dat voturile cei aflati peste mari, din cauza diferentei de fus orar.