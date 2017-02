Zi de comemorare in Ucraina. Mii de oameni s-au adunat in centrul Kievului: au loc manifestatii dedicate “Revolutiei de pe Maidan” - VIDEO

Zi de comemorare in Ucraina. Mii de oameni s-au adunat in centrul Kievului unde au adus un omagiu celor 100 de ucraineni care au murit in violentele din februarie, 2014. Manifestatiile dedicate “Revolutiei de pe Maidan”, vor tine patru zile. Pentru a evita orice incident, au fost mobilizati aproape sase mii de politisti.