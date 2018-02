Zi de comemorare in Ucraina. Sute de oameni s-au adunat in centrul Kievului pentru a aduce un omagiu celor care si-au pierdut viata in urma violentelor de pe Maidan de acum patru ani - VIDEO

Mormane de flori si sute de lumanari au fost depuse in fata monumentului din Piata Independentei din Kiev ridicat in memoria persoanelor care au murit acum patru ani pe Maidan. Cu lacrimi in ochi, oamenii au adus un omagiu victimelor. Un grup de tineri a organizat un flash mob, incercand sa reconstruiasca evenimentele din februarie 2014, cand lunetistii au deschis focul asupra protestatarilor.

Oamenii au venit la ceremonie cu fotografiile celor decedati si au mers in liniste, in coloane, pe strazi. Multi spun ca sunt dezamagiti de cei de la conducere, pentru ca nu si-au indeplinit promisiunile facute acum 4 ani.

”Schimbari pentru oameni nu s-au facut. Uitati-va ce se intampla.”

”Nimic nu s-a schimbat spre bine. Razboiul asa si nu s-a incheiat, oamenii pleaca din tara. Milioane de persoane au parasit Ucraina. Viata a devenit insuportabila. Nu stiu ce va urma.”

In Piata din centrul Kievului oamenii au agatat de un copac aproape o mie de ingeri confectionati din hartie, iar la ora 12 in toata Ucraina s-a tinut un minut de tacere. Confruntarile sangeroase de pe Maidan au inceput in noaptea dintre 18 si 19 februarie, cand politistii au intervenit pentru a elibera piata din centrul Kievului, ocupata inca din luna noiembrie. Altercatiile au durat 3 zile, 100 de oameni fiind ucisi.

”Avem nevoie de ajutor. Impusca un lunetist.-De unde?-De acolo.”

Protestele de pe Maidan au culminat cu inlaturarea de la putere a presedintelui Victor Ianukovici, care a refuzat sa semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeana. Odata cu plecarea lui, la putere au venit fortele pro-europene, iar presedinte a fost ales Petro Porosenko.

Ianukovici a reusit sa fuga din Ucraina si s-ar afla in prezent la Rostov-pe-Don. In Ucraina, pe numele luisunt deschise mai multe dosare penale pentru ucidere in masa si alte infractiuni. Dupa protestele de pe Maidan, in luna martie, Ucraina trece printr-o alta criza – pierde peninsula Crimeea, care este anexata de Rusia.

O luna mai tarziu, separatistii pro- rusi ocupa institutii importante din Lugansk si Donetk, astfel incepe conflictul din Donbas, care a facut pana acum peste zece mii de victime.