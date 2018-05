Zi de respiro pentru Armenia. Liderul opozitiei a suspendat manifestatiile, care au cuprins in ultimile saptamani cele mai mari orase din tara, in special capitala Erevan - VIDEO

“Sugeram ca maine sa nu mai protestam la Erevan si in alte regiuni din tara, asa incat voi, dragii mei, sa va puteti odihni.”

Indemnul liderului opozitiei vine dupa ce membrii Partidului Republican, care se afla la guvernare, au anuntat ca nu vor inainta propriul candidat pentru functia de premier si ca vor sustine pe altcineva. Totusi, acestia nu au mentionat direct numele lui Nikol Pasinian.

Ieri Erevanul a fost paralizat din cauza zecilor de mii de oameni, care au blocat drumurile principale din oras, caile ferate si accesul spre aeroport. Turistii si localnicii care au vrut sa ajunga in oras, au trebuit sa-si lase masinile si sa mearga pe jos.

“Ne pare deja rau ca am venit aici. Nu ne pare rau ca am venit la Erevan, noi adoram Erevanul, pur si simplu este foarte incomod. Suntem pentru tot ce se petrece in strada, dar creaza incomoditati.”

“Am venit de la Moscova la Erevan si iata mergem pe jos spre oras. Este ok, vremea este buna.”

Si taximetristii care nu au putut sa lucreze din cauza drumurilor blocate spun ca nu vad o problema in faptul ca orasul a fost paralizat.

“-Sustineti revendicarile protestatarilor?-Da, desigur. Pashinian este un erou.”

In cadrul sedintei speciale a parlamentului de acum doua zile, doar 45 de deputati i-au sustinut candidatura lui Nikol Pashinian, in timp ce 53 au fost impotriva ca acesta sa devina premier. O noua sedinta va fi organizata pe data de 8 mai, cand se va alege un nou prim ministru.

Potrivit legislatiei Armeniei, in cazul in care Parlamentul nu reuseste sa aleaga un nou premier, va mai exista o tentativa in sapte zile. Daca prim-ministrul nu va fi ales nici de aceasta data, Parlamentul trebuie dizolvat. Nikol Pashinian, un fost jurnalist in varsta de 42 de ani este considerat singurul candidat potrivit pentru functia de premier.