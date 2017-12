Zi sumbra peste Prut. Regele Mihai I s-a intors pentru ultima data acasa: a fost primit, pe aeroportul Otopeni, cu imnul Romaniei - VIDEO

Zi sumbra astazi peste Prut. Corpul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns in Romania, unde isi va trai somnul de veci. De dimineata, sicriul a fost adus pe Aeroportul Otopeni, unde au fost prezenti mai multi oficiali, dar si cele cinci fiice ale suveranului. Si o delegatie din Moldova ii va aduce un omagiu Regelui. Presedintele Igor Dodon va trimite un consilier de-al sau, iar primarul suspendat, Dorin Chirtoaca, care se afla sub control judiciar, a primit persmisiunea judecatorilor de a merge in Romania, pentru a fi prezent la funeralii.