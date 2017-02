Ziua a 19-a de proteste. Cateva sute de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, Romania. "In democratie, hotii stau la puscarie"

Desfasurarea evenimentelor, sambata, 18 februarie:

UPDATE 22:30 In jurul orei 22.15 piata s-a golit.

UPDATE 21:30 Peste 200 de oameni s-au aflat in Piata Victoriei din Capitala.

La ora 21.00, ei au cantat imnul si au aprins lanternele telefoanelor mobile, ca in fiecare seara. Manifestantii scandeaza: "Ole, ole, ole, Dragnea lasa-ne", "In democratie, hotii stau la puscarie", "Ceausescu n-a murit, si-a lasat mustata si-a venit la guvernare sa dea ordonanta", "Rezistam, nu plecam", "Jos Guvernul Grindeanu", "PSD, ciuma rosie", "La inchisoare, nu la guvernare", "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta", "Demisia", "Zi de zi aici vom fi ,"Hotii”, "DNA sa vina sa va ia", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu".

Pe pancartele din Piata se poate citi: "Nu vrem guvern de trogloditi si hoti condus de mafioti", "Luptam pentru o tara curata, luptam pentru a combate coruptia", "Guvern compromis trebuie demis".

Manifestantii au asezat candele aprinse pe asfalt, unde copiii au scris cu creta, in timpul protestului de dimineata, "Democratia #rezista". Oamenii flutura steaguri tricolore, fluiera si sufla in vuvuzele. Circulatia rutiera in zona se desfasoara normal.

Protestul de la Palatul Cotroceni, la care au participat peste 100 de persoane, s-a incheiat.

UPDATE 20:20 Aproximativ 200 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei din Capitala. Oamenii scandeaza "Demisia, demisia", "Hotii", "Justitie, nu coruptie" si afiseaza pancarte pe care sunt mesaje precum "Luptam pentru o tara curata", "Luptam pentru a combate coruptia", "Ne-am saturat sa ne furati, la puscarie vrem sa stati", "Guvern fara corupti".

Protestatarii au steaguri tricolore si demonstreaza zgomotos, sufland in vuvuzele. Manifestatia se desfasoara pasnic. In zona sunt jandarmi si politisti.

Alte cateva zeci de persoane care cer demisia presedintelui Klaus Iohannis si sustin Guvernul se afla in fata Palatului Cotroceni, pentru a paisprezecea zi consecutiv.

In cea de-a nouasprezecea zi de proteste s-au strans in fata Palatului Victoria, pana la ora transmiterii acestei stiri, cateva zeci de oameni, care scandeaza: "Zi de zi aici vom fi ,"Hotii”, "Demisia”, "DNA sa vina sa va ia", "PSD, ciuma rosie", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu".

Oamenii flutura steaguri tricolore, fluiera si sufla in vuvuzele. Circulatia rutiera in zona se desfasoara normal.

Numarul record de manifestanti in Piata Victoriei a fost atins in 5 februarie, cand peste 280.000 de oameni au protestat chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Sambata seara, cateva zeci de persoane care sustin Guvernul protesteaza in fata Palatului Cotroceni, pentru a paisprezecea zi consecutiv, cerand demisia presedintelui Iohannis.

Protestatarii huiduie si scandeaza ”Demisia”, ”DNA fara cucuvea” si “Luptam, luptam, Guvernul aparam”.

Recordul de participanti la manifestatia de la Palatul Cotroceni a fost in prima zi de proteste, din 5 februarie, cand au iesit in strada peste 2.000 de oameni.