Ziua a 9-a de proteste in Piata Victoriei din Romaniei: 100 de persoane s-au adunat. Au adus lopeti si au dat zapada din fata Guvernului

Miercuri, 8 februarie, desfasurarea evenimentelor:

ora 18:30 Aproximativ 100 de oameni continua protestele in fata Guvernului. Demonstrantii s-au adunat chiar in centrul pietei, fara a afecta circulatia rutiera din zona.

ora 15:50 Protestatarii din Piata Victoriei au adus lopeti si dau zapada din fata Guvernului, insa pastreaza intact chenarul in care apare mesajul primului protestar venit aici, "Rezist", scrie Hotnews

ora 09.30 In Piata Victoriei au mai aparut 2 protestatari. In total...sunt 4 la aceasta ora. In Bucuresti, la ora 09.30 sunt -2 grade Celsius si ninge cu viscolit, Capitala fiind sub cod galben de polei.

ora 09:00 La ora 9 dimineata, in Piata Victoriei, au aparut primii doi protestatari. Acestia au profitat de zapada depusa si au scris un mesaj: "REZIST". Sursa foto: Alina Barbu