Americani comemoreaza victimele tragediei cumplite de la New York. S-au scurs 16 ani de cand 2 avioane au intrat in turnurile gemene, iar aproape 3 mii de oameni s-au stins - VIDEO

In afara de devastatorul uragan Irma, pentru americani ziua de azi este umbrita de tragedia cumplita de la New York. S-au scurs 16 ani de cand 2 avioane au intrat in turnurile gemene, un alt avion a lovit o aripa a Pentagonului, iar ultimul a cazut intr-un camp, din Pennsylvania. Aproape 3 mii de oameni s-au stins doar in cateva ore. Azi, americanii si-au amintit de victimele celui mai sangeros atac terorist din istoria tarii.