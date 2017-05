Ziua de 9 mai a fost cea mai friguroasa la Moscova. Meteorologii rusi sustin ca de vina este un ciclon adus din Europa de Est - VIDEO

”E timpul să pregătim schiurile, săniile, costumele de baie din blană.”

Rusii nu au mai avut parte de o sarbatoare atat de friguroasa in ultimii 72 de ani. Meteorologii spun ca la Moscova ieri au fost 4 grade, cea mai scazuta temperatura de cand este sarbatorita Ziua Victoriei.

Ludmila PARSINA, METEOROLOG ”Vremea rece a fost adusă de un ciclon din Europa de Est, care a trecut prin Moscova şi se îndreaptă spre teritoriile nord-estice. Astăzi va fi noros, iar pe alocuri vor cădea precipitaţii sub formă de ploaie şi lapoviţă.”

Daca la Moscova au cazut doar cativa fulgi, in alte regiuni a nins ca la inceput de iarna. In regiunea Krasnoiarsk sau Pskov temperaturile au scazut sub zero grade, iar pe iarba si copacii verzi s-a asternut un strat de zapada.

”Maşina este acoperită de zăpadă. Peste tot zăpadă. Cred că astfel de imagini vor fi încă multe.”

In regiunea Leningrad a fost si mai frig, cu temperaturi de minus opt grade. Astfel, autoritatile au prelungit sezonul de incalzire.

Totusi, meteorologii spun ca de maine vremea se incalzeste.