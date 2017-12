Ziua Nationala a Romaniei s-a incheiat cu proteste la Bucuresti: mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, fiind nemultumiti de modificarile aduse la legile justitiei si a codului fiscal - VIDEO

Oamenii s-au adunat de dimineata in Piata Victoriei, fiind revoltati ca in locul unde organizeaza proteste impotriva guvernarii, ar urma sa fie inaugurat, pentru prima oara, targul de Craciun. Manifestantii au incercat sa impiedice instalarea casutelor, iar in acel moment au intervenit jandarmii.

Oamenii spun ca nu vor permite sa fie ocupata Piata, in timp ce primaria anunta ca targul va fi deschis pe data de 5 decembrie. Si aseara, cand romanii si-au sarbatorit Ziua Nationala, in centrul Bucurestiului a avut loc un miting antiguvernamental.

Pe ploaie, oamenii au scandat lozinci impotriva politicienilor de la guvernare, au intonat imnul si s-au prins intr-o hora a unirii.

Ei au manifestat fata de modificarea legilor justitie si a codului fiscal. Ca si la protestele organizate saptamanile trecute, romanii au cerut demisia Guvernului. In alte orase insa, Ziua Nationala a fost sarbatorita pana tarziu, fara incidente. La Iasi, de exemplu, militarii au incheiat festivitatile printr-o retragere cu torte.