Ziua Rusiei a fost marcata de evenimente fastuoase, dar si retineri. In timp ce Vladimir Putin impartea distinctii, opozantul Alexei Navalinii era arestat chiar in scara blocului sau - VIDEO

Toti doritorii au putut sa treaca pe sub drapelul de 40 de metri latime si 27 metri lungime si sa faca poze.



“Să treci pe sub un drapel al ţării noastre care este atât de imens, este ,pur şi simplu, de nedescris.”



“Suntem încântaţi. Un sentiment patriotic de nedescris.”La 26 de ani de la primele alegeri democratice de la destramarea Uniunii Sovietice, in Piata Rosie au fost organizate concerte, targuri si prezentari de tehnica militara. Tot astazi Vladimir Putin a participat la ceremonia de inmanare a distinctiilor de stat si i-a felicitat pe rusi.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “-Multstimaţi laureaţi, dragi prieteni. Vă felicit pe voi, pe toţi cetăţenii tării noastre cu ocazia Zilei Naţionale a Rusiei. Este întotdeuna un eveniment deosebit şi impresionant pentru noi.”

In timp ce Putin impartea distinctii, atat la Moscova cat si in mai multe orase aveau loc ample proteste.

“Libertate, libertate.”

“Noi am tăcut până acum, dar nu vom mai tăcea.”

“Medvedev, dă-ţi demisia!”

In orasul Vladivostok au fost retinute cel putin 10 persoane care au manifetstat impotriva politicii duse de Putin.

¨Tovarăşi, veniţi încoace, aduceţi coloanele încoace.”

“Sunt aici, în primul rând, din cauza corupţiei din Rusia care atinge proporţii uriaşe. În timp ce în Islanda prim-ministru este demis din cauza că a fost implicat in scandalul Panama Papers, prim-ministrul nostru este implicat in cazuri de corupţie la fel de mari şi nu merge nicăieri.”

La Moscova, unde, la fel, a avut loc o manifestatie anti-coruptie, la iesirea din scara blocului unde locuieste, a fost arestat organizatorul manifestatiilor, opozantul rus Alexei Navalnii care se afla in arest la domiciliu si intentiona sa participe la proteste. Initial acestuia i s-a acordat permisiunea sa organizeze un miting pe bulevardul Saharova, el insa a schimbat locul cu doar o zi inainte de miting. Anuntul a fost facut de Navalny aseara pe canalul lui de youtube.

Dragi locuitori ai Moscovei, oaspeţi ai capitalei şi toţi care vor să participe la protestul anticorupţie de la Moscova, veniţi pe strada Tverskaya la ora 14:00.

Schimbarea a fost facuta deoarece autoritatile ar fi impiedicat instalarea echipamentelor audio si video in locatia initiala. La Moscova au fost luate masuri sporite de securitate, iar sute de politistii au impanzit tot orasul.

Astazi in zeci de orase din Rusia au avut loc proteste anticoruptie in paralel cu evenimente oficiale. In multe localitati, mitingurile sustinatorilor opozitiei au fost urmate de arestari.