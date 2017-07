Zona exploziei de la Cernobal a devenit o atractie turistica cautata de occidentali - FOTO

Anul trecut, 40 de mii de persoane au ajuns in zona de excludere de la Cernobil. Datorita unui nou sarcofag ce acopera reactorul distrus, nivelul de radiatiii a scazut suficient, asa ca autoritatile permit vizitele scurte.

In 26 aprilie 1986, o explozie si un incendiu la centrala nucleara de la Cernobal au trimis in aer un urias nor radioactiv, care a afectat trei sferturi din Europa. Aproape 100 de sate si mai multe orase, de pe o raza de 2.600 de km in jurul centralei, au fost evacuate permanent. Iar in ultimii ani au devenit o destinatie turistica tot mai cautata.

"Straini din Australia, Noua Zeelanda, Statele Unite, Canada si din alte tari indepartate vin aici. De pilda, Marea Britanie e pe locul al doilea dupa Polonia ca numar de turisti”, spune directorul unei companii de turism.

Companiile de turism ofera excursii de o zi in orasul Pripiat, candva unul dintre cele mai moderne din Uniunea Sovietica. Locul e cotropit de vegetatia dezlantuita, iar un parc de distractii zace abandonat. N-a avut sansa sa fie folosit vreodata, deoarece lansarea urma sa aiba loc la cateva zile dupa accident. Vizitatorii straini sunt fascinati...

Turistii au ocazia sa se plimbe si la bordul unui transportor blindat, exact ca si cel folosit de asa numitii "lichidatori", in 1986.

Vizitatorii trebuie sa urmeze insa reguli stricte: nu au voie sa puna mana pe nimic, si nici sa stea pe pamant sau sa foloseasca trepiedul pentru aparatul foto. Nu li se permite sa ia nimic din zona de excludere si le este interzis sa manance afara. Cei care isi aleg o asemenea destinatie sunt insa constienti de riscuri.

"Gandul la radiatii iti da un disconfort. Te simti cumva in pericol", spune un turist.

Cum numarul turistilor a tot crescut, in zona a fost deschis si primul hostel, care ofera conditii modeste, dar decente de cazare. O persoana plateste pe noapte aproximativ 8 dolari.

Pana acum, hostelul a avut in jur de 250 de clienti straini, in mare parte studenti si profesori care au venit la Cernobal pentru documentare.