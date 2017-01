2017 este anul dronelor. Primul model destinat transportului personal prezentat la CES, in Las Vegas

La CES, in Las Vegas, dronele roiau printre standuri, iar chinezii sunt cei care conduc in aceasta categorie de produse.

Ce parea imposibil acum cativa ani, acum este posibil. O drona care pur si simplu pare intepenita in aer, are patru motoare controlate de un calculator inteligent si o multime de senzori care ajuta camera sa se uite in permantenta la noi. Se descurca execelent chiar si afara cand bate vantul sau in conditii de vreme calda sau rece. Dronele evolueaza de la un an la celalalt, iar cele mai noi sunt capabile sa urce la inaltimi ametitoare si sa se indeparteze pana la 7 kilometri de telecomanda, ca sa iti aduca cele mai spectaculoase imagini pe care le-ai vazut vreodata.

Datorita senzorilor, oricine poate coordona o drona fara sa o prabuseasca. Sunt tot mai populare datorita filmarilor spectaculoase pe care le pot face. La 1000 de dolari, e mult mai ieftini sa inchiriezi un astfel de dispozitiv decat sa inchiriezi un elicopter pentru o ora de filmare.

4 sau 6 motoare, camere 4K stabilizate, ocolorie de obstacole, cu cei mai noi senzori. Dronele moderne fac o multime de lucruri, mai putin unul: nu pot depasi bariera celor 20 de minute de zbor cu o singura baterie. Ce parere aveti insa de drona cablata. Echipamentul acesta, gandit special pentru drone, este facut sa-ti mufezi drona, s-o ridici in aer pana la 40 de metri inaltime si sa stea acolo in aer si sa iti transmita imagini, in direct, incontinuu. Nu vei mai fi limitat de baterie, pentru ca o alimentezi de la sol.

Fata de anul trecut, sunt zeci de producatori noi de drone. Din acest motiv au aparut si noi aparate de zbor care nu fac altceva decat selfie-uri. Cum este si o drona roz, la 300 de dolari. Are o camera foto de telefon mobil, ca sa scoata poze la rezolutie inalta. Dar tocmai pentru ca sunt tot mai accesibile, pot invada cerul. Airbus vrea sa vanda aparate care doboara dronele.

Meinrad Edel, Airbus: "Intrerupem legatura dintre telecomanda si drona, GPS-ul, daca suntem lasati sa facem asta, putem dar de obicei nu avem voie. Putem intrerupe si transmisiunea de imagini. Toata aceasta tehonologie functioneaza pentru orice drona."

Tehnologia dronelor poate fi adaptata si-n viitorul transportului personal. Este prima drona personala in care poti sa urci cu totul. Este inca in teste. Au reusit sa faca primele zboruri si functioneaza fara mari probleme. Simplu fapt ca nu e inca disponibila comercial ne arata ca mai avem de lucru la acest capitol. Opt motoare, viteza de pana la 100 de kilometri pe ora, prin aer, fara trafic, fara aer. Drona nu are inca o data de lansare si nici un pret final.