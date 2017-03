A gasit un telefon pe strada si l-a bagat in buzunar. Cum s-a dat singur de gol si s-a trezit cu politia acasa

Individul s-a fotografiat pe capota masinii, le-a facut poze unor rude la o inmormantare, ba mai mult si-a fotografiat pana si cartea de identitate. Nu a realizat nicio clipa ca telefonul era conectat la un cont care stoca pe internet imaginile si ca urma sa fie gasit.

Telefonul apartine sotiei acestui barbat. Omul povesteste ca femeia si-a pierdut smartphone-ul in centrul orasului Fieni, din judetul Dambovita. Cateva saptamani mai tarziu, cei doi soti au avut surpriza ca pe contul lor de pe internet, unde isi stocheaza imaginile, sa apara poze cu un necunoscut.

Sotul proprietarei telefonului: "Am mers la politie, le-am aratat fotografiile. Era acea persoana fotografiata, inclusiv cartea de identitate a acestuia, isi fotografiase propria carte de identitate. Am mers la organele de politie din Fieni, impreuna cu acestea am mers acasa la respectivul. "

Faptasul, un instalator in varsta de 50 de ani, se pozase in ipostaze care mai de care mai ciudate: pe capota masinii sau la o inmormantare.

"L-am gasit in statie, la masina. Mai departe, l-am luat casa. Pai, n-am stiut despre ce e vorba, acum m-au anuntat si pe mine de la politie ca trebuia sa il predau", a spus Catalin Budascu.

Vecinii barbatului nu isi explica de ce omul nu a predat telefonul la politiei, mai ales ca il stiu ca avand o situatie financiara foarte buna. Barbatul s-a ales acum cu dosar penal, iar daca va fi gasit vinovat pentru insusirea bunului gasit risca pana la 3 luni de inchisoare sau amenda.