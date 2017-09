Agentii de paza din 19 tari ale lumii isi prezinta de trei zile, la Chisinau, agerimea si rapiditatea la Campionatul Mondial Bodyguard 2017. Compania Videosecurity - partener general al evenimentului

Compania Videosecurity, liderul Republicii Moldova in domeniul sistemelor de securitate, este partenerul general al evenimentului.

Olga ZENCENCO, HR Manager Videosecurity: "Securitatea poate fi diferită. Atât BodyGuard cât şi cea pe care o reprezentăm noi: sisteme de securitate video, alarme pentru prevenirea incendiilor."

Iurie BURLACU, manager vânzări Videosecurity: "Avem o experienta mai mare de 15 ani... securitate.. .sisteme... in unul singur."

Pentru siguranta ta, a familiei tale, dar si a businessului tau, compania VideoSecurity pune la dispozitie o gama larga de sisteme de supraveghre si alarma.

Iurie BURLACU, manager vânzări Videosecurity: "Avem un pachet intreg de video analitic: recunoastere faciala, numarare persoana, detectie fum, ajuta foarte mult. Suntem in momentul de a implementa un sistem de detectie a incendiului care poate fi monitorizat de la distanta cat si de pe mobil. Oamenii au din ce in ce mai multa incredere in noi... in strainatate la partenrii nostri."

In ce 15 ani de activitate, unde reprezentantii companiei Videosecurity au invatat nu doar sa vinda sisteme de supraveghere video, sa combata incendiile si controlul accesului, ci, de asemenea, sa le ofere posibilitatea tinerilor de a se dezvolta in acest domeniu, obtinand o meserie.

Olga ZENCENCO, HR Manager Videosecurity: "Profesia de It specialist în domeniul securitaţii e diferită. Noi îi învăţăm cum să implimenteze aceste sisteme. Noi organizăm şcoli, academii pentru tinerii specialişti, pentru ca să înveţe să ţină instrumentele în mâini şi să înţeleagă cum funcţionează asta."

Iurie BURLACU, manager vânzări Video Security: "Securitatea e mai presus de toate...sa fie protejata."

*Acest articol este un produs comercial.