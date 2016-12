"Candla", prima aplicatie din lume care iti permite sa aprinzi lumanari la biserica, de la distanta. Cat costa o lumanare

Cu un singur clic, credinciosii pot alege locul, ziua si sfantul caruia sa ii dedice o lumanare, pe care o pot aprinde de la distanta, alegandu-i locul pe un sfesnic electronic, scrie miercuri AFP, citata de Agerpres.

Pentru 99 de eurocenti, lumanarea ramane aprinsa automat timp de 15 minute, fara interventia preotilor, intr-una din cele 14 biserici partenere din Lisabona, capitala unei tari a carei populatie se declara catolica in proportie de 80% .

"Aceasta este prima aplicatie de acest gen patentata", a dat asigurari pentru AFP Joao Pessoa e Costa, in varsta de 30 de ani, unul dintre cei doi inventatori ai aplicatiei numite Candla. "Candla este conceputa pentru persoanele aflate in afara tarii care doresc sa fie mai aproape de biserica lor, precum si pentru cei care sunt in incapacitate fizica sau profesionala de a se deplasa", a adaugat el.

Lansata in luna august, inovatia a atras deja 10.000 de abonati. "In fiecare luna, sunt aprinse mai mult de 15.000 de lumanari'', afirma tanarul, care are deja proiecte de extindere.

"Vom lansa aplicatia in ianuarie in nordul Portugaliei, la Braga si Porto, apoi la Roma si Madrid, iar in a doua jumatate a anului in Brazilia", a spus el. Dar pana atunci, el si-a exprimat speranta ca si papa Francisc va aprinde o lumanare prin intermediul Candla, inainte de a veni la Fatima mai 2017.