Celebram 10 ani de reusite Orange alaturi de The Prodigy - VIDEO

De 10 ani alegi să comunici în reţeaua noastră. Astfel, până în prezent, împreună am crescut cea mai mare familie din Moldova. Suntem peste 2 600 000, cei care în fiecare zi vorbim generos la telefon, comunicăm cu cei dragi prin sms-uri, navigăm pe Internet oriunde şi oricând.

Împreună am creat cea mai avansată reţea 4G. Ai încredere în reţeaua ta pentru că ai cea mai largă acoperire – în peste 1400 de localităţi – dar şi cel mai rapid Internet mobil cu viteze de până la 300 Mbps. Trăim experienţe digitale incomparabile. Avem mai multă mobilitate, eficienţă în comunicare, dar şi posibilităţi mai mari pentru a rămâne competitivi în afaceri, în orice colţ al ţării.

De 10 ani am sponsorizat evenimente şi am făcut donaţii în valoare de peste 200 de milioane de lei pentru fapte bune. Am investit cu prioritate în dezvoltarea educaţiei digitale, am oferit ajutor social familiilor vulnerabile şi am sporit accesul la servicii medicale de calitate pentru locuitorii ţării. Am ajutat împreună fiecare al 10-lea locuitor al Moldovei. Am trăit emoţii unice alături de cei mai cotaţi artişti internaţionali şi naţionali precum Goran Bregovici, Cezaria Evoria, Seal, Scorpions, Modern Talking şi alţii. Am cunoscut cu adevărat spectacole de excepţie alături de legendele muzicii electronice David Guetta, Armin van Buuren, Above and Beyond şi Andrew Rayel.

De 10 ani am format o echipă numeroasă cu peste 1200 de angajaţi, iar împreună ne bucurăm de servicii de calitate şi asistenţă profesionistă, în reţeaua de peste 3600 de puncte de vânzări din toată ţara. Depunem eforturi în fiecare zi pentru ca tu să te bucuri mereu de experienţe unice.

Timp de 10 ani am creat împreună un miracol, iar istoria de succes nu se opreşte aici. Totul abia începe. Te invităm să celebrăm împreună primii 10 ani de reuşite ale brandului Orange la un concert de excepţie alături de The Prodigy, pe 3 iunie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.