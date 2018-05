Cine sunt castigatorii primului program de educatie antreprenoriala pentru elevi, din Republica Moldova - Startup School, powered by Orange

Programul Startup School, powered by Orange - primul program de educatie antreprenoriala din Republica Moldova - si-a desemnat castigatorii. Programul a fost lansat in ianuarie curent, la initiativa Orange Moldova si implementat in parteneriat cu Dreamups Inovation Campus si a avut drept scop sa dezvolte capacitatile si abilitatile antreprenoriale ale elevilor cu potential de antreprenor, astfel contribuind pe termen lung la dezvoltarea ecosistemului de afaceri din Republica Moldova. Acest proiect a fost dedicat in exclusivitate elevilor claselor a X-a - a XII-a, care isi fac studiile la unul dintre liceele sau centrele de excelenta din municipiul Chisinau.