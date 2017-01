Clipurile publicate de Samsung au innebunit fanii! Este acesta Galaxy S8? - VIDEO

Samsung Display a publicat mai multe clipuri pe canalul de YouTube care au facut utilizatorii sa viseze - seria de clipuri prezinta noile display-uri AMOLED, cu margini foarte subtiri si un raport screen-to-body impresionant. Acestea seamana foarte bine cu randarile aparute pentru Galaxy S8!

Telefonul din clipuri are un design care nu exista in acest moment pentru niciun telefon Samsung disponibil in prezent. Are jack pentru casti, speaker si connector USB-C. Telefonul este insa foarte subtire, mult mai subtire decat actualele modele Samsung.

Este posibil ca urmatorul Galaxy S8 sa nu semene deloc cu telefonul din aceste clipuri. Insa este la fel de posibil ca aceste clipuri publicate de Samsung Display sa dezvaluie design-ul viitorului flagship.