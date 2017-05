Conectam orasele la viitor cu Orange Smart City - VIDEO

Orange Moldova conectează orasele la viitor. In cadrul Forumului Cultural National „Orasele creative si durabile: rolul culturii si creativitatii in dezvoltarea urbana", compania a prezentat proiectul Smart City - platforma ce presupune utilizarea solutiilor digitale pentru dezvoltarea urbană. La intrunire au participat mai multi experti europeni si nationali care au evaluat conceptul de "orase creative" si modalitatile sale de implementare in Moldova. De asemenea, profesionistii au analizat si testat potentialul dezvoltarii urbane integrate, inclusiv in infrastructura usoara si grea.