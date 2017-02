Cum va pot fura hacker-ii datele din calculator, chiar daca nu e conectat la internet. E nevoie doar de o drona si un virus

Cu ajutorul unei drone si al unui virus, ei reusesc sa comande becul led al hard-discului si sa transmita semnale luminoase, in codul morse.

Cercetatorii israelieni au facut aceasta descoperire care spulbera mitul ca informatiile ascunse pe un computer, care NU este in retea ar fi in siguranta.

Totul incepe cu informatia pe care un hacker vrea sa puna mana. Stie ca datele sunt inchise intr-un computer care nu este conectat la internet asa ca in prima etapa trebuie sa ajunga la el si sa instaleze un virus.

Trebuie sa se miste repede si este probabil momentul in care hackerul este cel mai vulnerabil, pentru ca poate fi prins cand virusul este instalat in computer.

Odata plantat in calculator, virusul face ca hard discul sa copieze si sa transmita sub forma unor semnale luminoase prin becul led informatiile stocate pe el. Hackerul le decripteaza apoi cu ajutorul codului morse.

Practic, ledul lateral al computerului incepe sa emita informatia intr-un mesaj codat.

Ultima etapa este cea mai spectaculoasa. Hackerul ridica o drona in dreptul ferestrei camerei in care se afla computerul virusat. Camera de pe drona filmeaza becul led, iar semnalul este inregistrat si tradus in informatii.

Metoda este una extrem de sigura pentru hacker, si asta pentru ca ii garanteaza ca nu va fi prins.

Stefan Tanase , expert in securitate cibernetica: ''Singura metoda sa iti dai seama ca prin acel led al hard discului ar fi doar daca reusesti sa identifici malware-ul, virusul. Faptul ca acel bec se aprinde si se stinge nu e o simptoma a unei probleme dintr-un simplu motiv si anume ca el asta face in mod normal. "

Metoda poate afecta cel mai mult companiile care lucreaza cu informatii sensibile si care se folosesc de calculatoare nelegate in reteaua de internet tocmai pentru a preveni eventuale atacuri cibernetice.

Stefan Tanase, expert in securitate cibernetica: "O astfel de tehnica nu le permite atacatorilor sa transfere o multitudine de informatii pentru ca latimea de banda folosita la transfer e foarte mica: parole, emailuri, text".

Aceeasi echipa de cercetatori israelieni a demonstrat in trecut ca se pot sustrage informatii din calculator prin manipularea racitorului din calculatoare si prin interceptarea pe unde radio a sunetelor produse de hard disc.