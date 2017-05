Decizia neobisnuita luata de Microsoft dupa atacul cibernetic la nivel mondial

Pana acum, Microsoft a produs solutii pentru sisteme mai vechi - precum Windows XP din 2001 - disponibile numai celor mai mari organizatii care platesc suplimentar pentru servicii de sustinere extinse.

Insa milioane de persoane si afaceri mici detin in continuare aceste sisteme. Microsoft anunta acum ca le va oferi solutii in mod gratuit tuturor. Atacul de vineri a exploatat o vulnerabilitate a sistemului Windows care ar fi fost identificata de Agentia Nationala americana pentru Securitate (NSA) si care a fost divulgata ulterior pe Internet.

Microsoft a publicat solutii la aceasta vulnerabilitate in martie. Insa computerele care nu au instalat solutia au fost vizate in acest atac cu ransomware. Odata instalat in reteaua unei organizatii, malware-ul folosit in atac s-a raspandit rapid folosindu-se de aceasta vulnerabilitate.