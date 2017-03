Este primavara, sezonul ideal pentru a planta, chiar si pe balcon. Care sunt cele mai putin pretentioase fructe

Ne raportam la modul in care interactionam cu ele.

Iar cu balconul...chiar nu am facut o gluma. Spre exemplu, soiurile de capsuni - 20 de la mama-natura si cateva sute obtinute artificial - rodesc in orice spatiu. De doua ori pe an chiar!

Dr. ing. Mihai Coman, Institutul de Pomicultura Maracineni: "Pe toate fructele din Romania nu se face transfer genetic. De la un soi la altul..."

Nu modificam, asadar, frcutele. Studiem insa intens...genele puternice.

Maracineni, Arges. Unul dintre cele 7 institute de cercetate in pomicultura in care se mai lucreaza, in Romania. Ne uitam la o capsuna in miniatura, dezvoltata in mediu steril... Astfel incat producatorul elimina orice problema legata de infectii cu virusuri si bacterii. Si garanteaza sanatatea ulterioara a fructului.

Este primul motiv pentru care cultivatorii ar trebui sa bata la poarta unui institut de dezvoltare atunci cand vor sa se apuce de treaba. Nu sa se opreasca la prima taraba.

Soiul de capsuni Premial - capsuna de mai, adica - este cel mai cautat, in Romania. Rodeste o singura data.... Spre deosebire de soiul numit Floral, care da roade si toamna tarziu.

Sunt arbusti fructiferi perfect adaptati la orice conditii. Inainte sa ajunga aici, in …maternitate, mamele si tatii trec printr-o testare genetica. Fiecare soi este cautat de gene rezistente la boli.

Monica Sturzeanu, biolog: "Hibridarea nu e transformare genetica - alegem un soi pe care il folosim ca mama si un soi ca tata. Noi alegem parintii. Polenul de la tata merge pe pistilul mamei. E un ceva care se petrece oricum in natura."

Hibridul, asadar, se trage din parinti puternici genetic, inmultiti controlat. Se va lupta, la randul sau singur cu bolile. Aceste soiurile nu reprezinta nicio problema pentru sanatatea umana.

La polul opus, planta MODIFICATA GENETIC nu este altceva decat o "jucarie" obtinuta in laborator, prin transfer de gene. Abia aici punem problema de adaptare.

NU suntem pregatiti pentru consum... In Romania insa, nu se fac astfel de experimente.

Iar daca vrem pomi fructiferi si nu doar arbusti...catre pruni ar trebui sa ne indreptam atentia. Chiar si necunoscatorii s-ar descurca sa ii cultive si sa ii ingrijeasca.

Avem peste 50 de specii de prun in Romania, cea mai adaptata planta. Asta inseamna ca la un an dupa ce l-ati plantat puteti sa mancati o pruna din propria gradina. Iar prunele se pot lauda cu toate genele de rezistenta la boli si daunatori.