Experiente digitale incomparabile la Orange WiFi Cafe - VIDEO

Fundatia Orange contribuie semnificativ la digitalizarea invatamantului din Moldova. Pentru ca studentii si profesorii sa aiba acces la resurse educationale adaptate exigentelor tehnologice actuale, in 9 cele mai importante universitati din tara au fost create cafenele WiFi. Proiectul presupune amenajarea cu un design special a unor spatii din institutiile de invatamant, dotarea localului cu computere performante si o plasmă de ultima generatie, dar si asigurarea cu internet si internet WiFi gratuit de la Orange Moldova. Startul proiectului national „Orange WiFi Cafe” a fost dat in anul 2013, iar pentru implementarea acestuia au fost necesare investitii de cca 8,5 milioane de lei. Beneficiarii proiectului sunt peste 60 de mii de studenti si profesori care au inteles ca echipamentele digitale si conexiunea la internet sunt indispensabile pentru inregistrarea performantelor in educatie. Cea de a 9-a cafenea universitara, care finalizeaza proiectul, a fost inaugurată in incinta Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creanga” din Chisinau.