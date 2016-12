Facebook anunta ca a introdus "cea mai solicitata functie pentru Messenger". Pot participa simultan pana la 50 de persoane

Este vorba despre posibilitatea de a sustine apeluri video in grup.

Optiunea Group Video Chat este acum valabila atat pentru Android, cat si pentru iOS, dar si in versiunea desktop Messenger.

Facebook afirma ca, in fiecare luna, 245 de milioane de oameni efectueaza apeluri video prin Facebook Messenger.

Posesorii de gadgeturi iOS au in plus optiunea de a adauga efecte 3D cu masti amuzante pe chipul utilizatorilor in timpul apelurilor VIDEO.

Facebook promite ca acest update va ajunge in curand si la cei cu Android.

Chat-ul VIDEO pe Facebook poate fi realizat cu maxim 6 persoane, iar daca grupul este mai mare - pana la 50 de persoane - acestia pot participa la grupul VIDEO sau AUDIO, insa doar ca sa asculte conversatiile.

Ca sa beneficiati de aceste optiuni video trebuie sa faceti update la cea mai noua versiune a aplicatiei Facebook.