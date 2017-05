Facebook isi intensifica politica de verificare a postarilor. Imaginile care ii "frang inima" lui Mark Zuckerberg

Facebook isi mareste" echipa de operatiuni ale comunitatii" cu 3.000 de persoane. Acestia au rolul de a opri discursurile cu inclinatii spre ura, a abuzurilor indreptate impotriva minorilor si cele care ilustreaza acte de violenta sau cruzime, noteaza BBC.

Mark Zuckerberg declara ca are "inima franta" atunci cand gaseste publicate fotografii sau filmulete ce ilustreaza persoane care "se ranesc sau care ii ranesc pe cei din jurul lor".

Facebook s-a decis sa recurga la o astfel de politica dupa ce mai multe persoane s-au filmat live in timp ce isi puneau capat zilelor sau omorau persoanele din jurul lor. Numai in luna aprilie, un barbat si-a ucis bebelusul, dupa care s-a sinucis, iar intreaga scena a fost filmata si transmisa in timp real pe reteaua de socializare.

Pentru a evita astfel e situatii, Facebook a decis sa angajeze un personal numeros responsabil sa verifice continuturile si sa opreasca, in timp real, viralizarea lor. Fondatorul Facebook considera ca aceasta masura este fundamentala in cazul in care "ne dorim sa construim o comunitatea sigura, atunci e nevoie de un raspuns rapid".

"Suntem pregatiti sa simplificam modalitatea de raportare a problemelor. Va fi o actiune mult mai rapida, unde angajatii nostri vor decide care dintre postarile raporate incalca standardele noastre. In plus, va fi mai simplu pentru utilizatorii nostri sa ne contacteaze in cazul in care cineva are nevoie de ajutor", sustine Mark Zuckerberg.

Pentru a reusi sa estompeze viralizarea continuturilor violente, Facebook va dezvolta noi instrumente mult mai performante si eficiente de pana acum.