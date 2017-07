Facebook isi transforma sediul din Silicon Valley intr-un sat, cu locuinte si magazine pentru angajati

Proiectul, care ar trebui sa transforme complet sediul Facebook din Campusul Willow, va permite reducerea problemelor legate de locuinte si de transport cu care se confrunta angajatii companiei care lucreaza la sediul central, potrivit reprezentantilor grupului.

Planurile "satului Facebook" urmeaza sa fie realizate cu orasul Menlo Park, dar initiatorii proiectului au precizat ca va cuprinde 11.600 metri patrati de suprafete comerciale, cuprinzand magazine de toate tipurile sau farmacii.

"Lucrand cu comunitatea locala, obiectivul nostru in ceea ce priveste campusul Willow este de a crea un sat integrat si mixt, care va furniza servicii mai mult decat necesare, locuinte si mijloace de transport, precum si birouri", a declarat vicepresedintele Facebook pentru facilitati la nivel mondial, John Tenanes.

Sediul Facebook se afla in locul fostului campus al Sun Microsystems, cumparat in 2011.

Concret, Facebook intentioneaza sa construiasca 1.500 de locuinte in campusul Willow, din care 15% vor fi vandute la preturi mai mici decat cele ale pietei, in conditiile in care angajatii care lucreaza in Silicon Valley se confrunta in ultimii ani cu o criza de locuinte.

In aceasta luna, proiectul a fi prezentat autoritatilor locale din orasul Menlo Park, iar prima etapa a proiectului ar putea fi finalizata in 2021.