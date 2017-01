Facebook vrea sa introduca reclame pe Messenger. Cand si unde va introdusa aceasta functie

Facebook testeaza introducerea reclamelor in cadrul serviciului de comunicare Messenger, primele simulari urmand sa aiba loc in urmatoarele saptamani in Australia si Thailanda, scriu engadget.com si theverge.com.

Anuntata in urma cu un an de zile pe retelele de socializare, aceasta forma de publicitate are rolul de a-i face pe utilizatori sa interactioneze mai usor cu branduri cunoscute pe canalul de Messenger, potrivit celor de la Facebook, care insa nu au indicat cand vor lansa aceasta functionalitate la nivel international. Momentan, simularile vor avea rolul de a vedea cum functioneaza aceasta modalitate de publicitate si mai ales care va fi feedback-ul utilizatorilor serviciului Messenger, in conditiile in care, probabil, Facebook cauta modalitati de a obtine avantaje in acest sens tinand cont de cei peste 1 miliard de utilizatori care folosesc aceasta aplicatie.

Tot joi, reteaua de socializare Facebook a introdus un nou design al paginii dedicata optiunilor si setarilor de confidentialitate, in incercarea de a o face mai usor accesibila. Noua versiune, care este mai prietenoasa pentru utilizatori, include 32 de ghiduri interactive in 44 de limbi straine.

Cei de la Facebook au dorit sa anunte aceste modificari chiar cu prilejul Zilei Informatiilor Confidentiale, compania indicand pe blogul propriu ca in acest fel incearca sa creasca nivelul de constientizare asupra modului in care trebuie sa ne protejam informatiile in mediul online. Aceste modificari introduse nu schimba politica Facebook de a impartasi datele utilizatorilor sai cu companiile de publicitate.