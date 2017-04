Fundatia Orange a oferit cca 500 de burse tinerilor din institutiile de tip internat - VIDEO

Fundatia Orange contribuie la consolidarea unui sistem educatonal de calitate in Republica Moldova. Pentru ca tinerii din familii social-vulnerabile sa aiba posibilitatea sa-si continue studiile dupa absolvirea scolilor rezidentiale, de 6 ani, Fundatia Orange le acorda suport in cadrul proiectului „Burse pentru tinerii din institutiile de tip internat”. Pe durata tuturor editiilor au fost oferite 497 de burse. Proiectul raspunde asteptarilor tinerei generatii si le permite sa-si continue studiile, sa obtina o profesie iar ulterior sa munceasca, aici, acasa. Prin activitatea Fundatiei in Moldova, Orange isi reconfirma angajamentul strategic de a contribui la dezvoltarea societatii. De 10 ani, compania a sponsorizat evenimente si a implementat proiecte sociale in valoare de peste 200 de milioane de lei.