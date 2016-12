Fundatia Orange sustine incluziunea digitala rurala - VIDEO

Cca 8000 de elevi si profesori din 20 de institutii preuniversitare rurale din Moldova isi organizeaza acum procesul educational intr-un mod mult mai interactiv. Ei sunt beneficiarii proiectului „Incluziunea Digitala Rurala”, implementat sub umbrela „Orange Digital School” - program major lansat de Fundatia Orange Moldova, pentru a contribui la imbunatatirea educatiei digitale. In cadrul acestuia, fiecare institutie beneficiara a fost dotata cu echipamente IT performante: laptop, proiector si alte accesorii. Proiectul se afla la editia a treia si este implementat de Centrul de Informatii Universitare, in parteneriat cu Ministerul Educatiei al Republicii Moldova, cu suportul financiar integral al Fundatiei Orange Moldova.