Fundatia Orange Moldova promovează „Incluziunea digitala rurala” - VIDEO

Peste 8 000 de elevi si profesori din 20 de institutii preuniversitare rurale din Republica Moldova au parte de un proces educational mai interactiv. Acestia sunt beneficiarii proiectului „Incluziunea Digitala Rurala”, implementat sub umbrela „Orange Digital School” - program major lansat de Fundatia Orange Moldova, care contribuie la stergerea barierei digitale prin utilizarea echipamentelor performante in procesul de predare. Astfel, fiecare institutie beneficiara a fost dotata cu echipamente IT performante: laptop, proiector si alte accesorii. Proiectul se afla la editia a patra si este implementat de catre Centrul de Informatii Universitare, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova, cu suportul financiar integral al Fundatiei Orange Moldova.