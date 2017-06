Hackerii rusi au spart conturile ministrilor, diplomatilor si sefilor politiei de la Londra. Ce parole foloseau oficialii

Potrivit Times, este vorba de 800 de milioane de adrese de mail cu parolele corespunzatoare – combinand informatiile obtinute de hackeri in urma a numeroase atacuri cibernetice din ultima perioada. Pretul cerut este de numai 2 lire – si asta din cauza ca datele se pare ca sunt de ceva timp pe Internet, astfel ca valoarea lor a scazut.

Sursa originala pare a fi un forum din Rusia, accesibil doar pe baza de invitatie si dedicat hackerilor. Nu e clar daca in atacul informatic ar fi jucat vreun rol Kremlinul. Jurnalistii de la Times spun ca in baza de date apar conturi si parole apartinand unor ministri britanici in functie, diplomati de prim rang si sefi ai unor institutii de securitate. Printre cei ale cartor conturi au fost sparte se numara Justine Greening, ministrul Educatiei de la Londra, dar si colegul ei de cabinet, Greg Clark, de la Afaceri, Energie si Strategie Industriala.

In lista victimelor hackerilor mai figureaza nu mai putin de 1.000 de parlamentari si consilieri ai unor parlamentari britanici si peste 1.000 de oficiali din Ministerul de Externe de la Londra, inclusiv seful IT-ului si seful Departamentului pentru Brexit.

Specialistii in securitate cibernetica spun ca victimele sunt vulnerabile la santaj, in conditiile in care multe din informatiile lor confidentiale ar fi putut cadea in mainile hackerilor. Ei avertizeaza asupra fapului ca oficialii folosesc parole extrem de simple – de pilda, numele tarii lor urmat de un numar. In cazul sefilor din politie, cele mai comune parole erau 'police', police1' si 'password'. De asemenea, acelasi parole ar fi putut fi folosite si pentru conturile de pe retelele sociale.