Institutiile din Romania care au fost victimele viruslui "WannaCry" Cea mai mare lovitura, la fabrica Dacia din Mioveni

Spitalul de Urgenta din Bacau a primit un mesaj de rascumparare, dupa ce baza de date i-a fost criptata. Uzina Dacia si-a oprit temporar activitatea industriala ca sa blocheze raspandirea virusului. Alte institutii, precum ANAF, Directii Vamale sau Institutul National de Statistica, si-au oprit serverele ca sa instaleze solutii de aparare cibernetica.

Europol anunta ca in acest moment pare ca valul de infectari a fost limitat la nivelul Europei, insa un alt virus periculos poate fi relansat oricand. Grav este ca "WannaCry" ar proveni din bazele de date ale Agentiei de Securitate americane, fiind un virus folosit pentru spionaj.

Spitalul Judetean Bacau este una dintre institutiile publice din Romania care a fost atacat informatic. Angajatii si-au dat seama ca sunt victimele virusului WannaCry cand pe ecrane a aparut un mesaj in care se cerea rascumparare pentru deblocarea bazei de date care cuprinde 300 de pacienti.

Adrian Popa, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau: "Spitalul avea backup, in ultimele 12 ore doar datele de pe 5 au fost pierdute. Datele au fost recuperate total in urmatoarele 2 zile, fiindca evidenta este si pe registre nu numai electronica. Serverul din pacate a fost distrus."

Datele au fost recuperate dupa ce toti cei 300 de pacienti au fost rechemati la spital pentru a fi validate din nou serviciile efectuate cu ajutorul cardului de sanatate. Efectele atacului cibernetic s-au resimtit si la Galati. Activitatea birourilor ANAF de acolo a fost oprita ore intregi.

Reprezentantii ANAF au sustinut ca nu virusul le-a blocat activitatea ci o masura de protectie pe care au luat-o, in timpul programului si nu sambata sau duminica.

Gabriela Zaharia, sef serviciu IT, ANAF Galati: „In momentul acesta am oprit serverul, pentru a instala update-urile pe statii. Asa cum ni s-a transmis de catre specialistii nostri."

Virusul ar fi dat peste cap si activitatea vamilor de la Arad, care nu au putut sa verifice camioanele pentru cateva ore. Si reprezentantii Institutului de Statistica s-au ingrijorat, spun ei, de ce s-ar fi putut intampla, asa ca nu au mai pornit serverele pana cand nu au verificat intreaga retea.

Sorin Belea, director executiv Directia Regionala de Statistica Timisoara: "Toti angajatii INS, atat din tara cat si din teritoriu, folosesc mailuri, folosesc atasamente, deci riscul de infectare este foarte mare."

Dar una dintre cele mai mari lovituri au fost date de hackeri la fabrica Dacia Mioveni, unde linia de productie a fost blocata pentru ca toate computerele care operau robotii au fost virusate. Grupul romano francez a refuzat sa precizeze ce pierderi a suferit productia.

Serviciul Roman de Informatii spune ca pot fi si victime persoane fizice, insa ca pana in acest moment niciuna nu a venit sa anunte acest lucru.

Situatia a fost chiar mai dramatica in Europa. Virusul WannaCry a tintit institutii publice care lucreaza cu informatii confidentiale si de multe ori critice. Astfel, cel care cerea recompensa, de obicei 300 de Bitcoins, care valoreaza cam 500 de mii de euro, era sigur ca va primi banii.

Adam Kujawa, Malwarebytes, Director of Malware Intelligence: "In cazul spitalelor, care au in computer informatiii vitale despre pacienti, sa platesti rascumpararea nu e optional. Nu poti spune: lasa ca le recuperez mai tarziu ori nu am neaparata nevoie de ele."

Dar specialistii sustin ca s-ar fi platit recompense ce nu depasesc, in total, 40 de mii de euro, ceea ce este foarte putin. In acest timp, virusul a continuat sa se raspandeasca in toata Europa. Ar fi afectat 10 mii de institutii si peste 200 de mii de utilizatori.

Veste buna este ca cei vulnerabili, care nu aveau licente sau sistemele informatice actualizate, si-au pus la punct sistemul limitand pagubele. Europol transmite ca atacul ce putea avea dimensiuni apocaliptice pare ca a fost limitat, cel putin deocamdata.

Iar Presedintele Microsoft sustine ca pagubele provocate de atac ar echivalea cu furtul unor rachete americane. Oficialul a certat Agentia Nationala de Securitate Americana ca nu a anuntat cand a descoperit bresa de securitate de care se folosesc acum hackerii.