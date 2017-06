iPhone 8 ar putea avea incarcare wireless, ca Samsung S8. Care sunt avantajele si dezavantajele

Incarcarea wireless este atunci cand utilizatorul isi pune telefonul pe o suprafata de incarcare, in loc sa foloseasca un cablu pentru incarcare.

Mai exact, acest proces se numeste "incarcare inductiva" si este deja folosit de Samsung Galaxy S8 si S7.

Care sunt avantajele

Comoditatea. Si probabilsentimentul de superioritate atunci cand va puneti telefonul pe o suprafata de incarcare si va ganditi ca prietenii vostri folosesc un cablu.

Sunt dezavantajea Bineinteles

Va dura mai mult sa va incarcati telefonul. Potrivit CNET, durata de incarcare a modelului Samsung Galaxy S8 este mai mare in varianta wireless: 3,5 ore, comparativ cu mai putin de 2 ore cu un cablu tip USB-C.

De asemenea, este nevoie sa mai scoateti bani din buzunar ca sa cumparati inca 2 dispozitive pentru incarcarea wireless: un pad de incarcare si un adaptor.

Un astfel de adaptor este DanForce, care costa aproximativ 20 de dolari si se pare ca este compatibil cu iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5S si 5C.