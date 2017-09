iPhone 8/iPhone X va fi lansat azi! Ce stim despre cel mai asteptat smartphone al anului

LANSARE APPLE





Noul iPhone va fi lansat marti, 12 septembrie, in cadrul primului eveniment care va fi organizat la Steve Jobs Theater, noul sediu al Apple din Cupertino, California.

Indiferent daca se va numi iPhone 8 sau iPhone X (cum sugereaza cele mai recente zvonuri), urmatorul flagship al Apple este cu siguranta cel mai asteptat smartphone al anului 2017 si unul dintre cele mai dezbatute subiecte in domeniul gadgeturilor.

Pana la prezentarea oficiala, care va avea loc incepand cu ora 20.00 (ora Romaniei), sa trecem in revista informatiile pe care le avem pana acum despre noul iPhone, informatii inca neoficiale, preluate insa din codul noului sistem de operare iOS 11, publicat recent de un fost angajat Apple.

Iata cateva specificatii pe care le-ar putea avea iPhone 8/iPhone X:

ecran edge-to-edge

procesor cu 4+2 nuclee si cip A11 Fusion (doua nuclee vor avea putere mai mare, iar patru vor fi de putere mai mica)

sistem de recunoastere faciala Face ID in loc de Touch ID

incarcare wireless

camera frontala cu senzori 3D

ecran de 5,5 inch cu aspect de imagine 18,5:9 (rezolutie 2436 x 1125 pixeli)

bara Home in loc de buton Home

ecran OLED si margini de otel

senzor infrarosu care permite recunoasterea faciala si pe lumina slaba

sistem de recunoastere a expresiilor faciale, care poate fi folosit si pentru Apple Pay

camera care poate filma la rezolutie 4K (60 de cadre pe secunda)

optiune SmartCam, care va permite setarea automata a camerei in functie de scene pe care o va fotografia

camera principala duala pozitionata vertical, cu senzori 3D

optiunea Tap to Wake: utilizatorul poate debloca ecranul daca il apasa de doua ori

3GB de RAM si mai multe variante de memorie interna (64GB, 256GB, 512GB)

telefonul va fi disponibil in 4 variante de culoare (alb, negru, roz auriu, oglinda)

Pretul de pornire pentru iPhone 8 este de 999 dolari, pentru cea mai ieftina versiune (cu 64 GB memorie interna).

In cadrul evenimentului de marti vor fi prezentate de asemenea doua versiuni de smartphone ca upgrade pentru iPhone 7 si 7 Plus. Acestea se vor numit probabil iPhone 8 si iPhone 8 Plus si vor avea ecran LCD, in timp ce flagshipul se va numi iPhone X.

De asemenea, va fi prezentat un nou Apple Tv HDR cu rezolutie 4K, noul sistem de operare iOS 11 si Apple Watch Serie 3 cu LTE.

Fanii din Australia s-au adunat deja in fata magazinelor Apple Store din Sydney, pentru a cumpara cat mai repede urmatorul iPhone. Precomenzile vor incepe pe 15 septembrie, iar primele vanzari abia pe 22 septembrie, scrie Phone Arena.

In timp ce australienii stau la cozi interminabile, fanii americani sunt ceva mai norocosi. Ei pot comanda prin e-mail noul iPhone, in cadrul programului de upgrade lansat de Apple.

Astfel, ei nu mai sunt nevoiti sa mearga la magazin ca sa schimbe vechiul model de iPhone cu unul nou. Anul acesta ei pot cere online sa primeasca la schimb un iPhone X, iPhone 8 sau iPhone 8 Plus.