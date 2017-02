iPhone 8 va fi smartphone-ul pe care fanii il cereau de ani de zile! Ce se va intampla cu bateria telefonului

Desi Apple a inregistrat mereu un succes urias dupa lansarea fiecarui model de iPhone, utilizatorii au avut aproape fara exceptie o nemultumire - bateria. Acest lucru ar urma sa se schimbe odata cu iPhone 8, versiunea care va veni cu display OLED.

Desi telefonul urmeaza sa aiba dimensiuni asemanatoare cu iPhone 7, lansat in luna septembrie, bateria va fi mai mare - un salt de la 1.960 mAh la 2.700 mAh, ceea ce ar urma sa duca la o durata de viata mult imbunatatita. Cresterea dimensiunii bateriei este de 38% - nu aceeasi crestere ar urma sa fie si in ceea ce priveste durata de viata deoarece display-urile OLED sunt mai solicitante decat LCD-urile folosite pana acum.

In ciuda faptului ca sunt mari rivali, Apple si Samsung continua sa faca multe afaceri impreuna - conform The Investor, Apple a solicitat catre compania din Coreea de Sud 60 de milioane de display-uri OLED! Asta dupa ce facuse o comanda in urma cu cateva luni de 100 de milioane de paneluri OLED. Afacerea totala este estimata la aproximativ 4.3 miliarde de dolari.