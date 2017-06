May a prezentat o oferta generoasa cu privire la cetatenii europeni din Marea Britanie. Liderii UE: Nu e suficient de buna

Cetatenii europeni pot primi, dupa ce traiesc in Regatul Unit timp de cinci ani, drepturi egale cu cetatenii britanici, potrivit unei propuneri prezentate de premierul Theresa May joi la summitul UE, la Bruxelles, relateaza BBC News.

Dupa Brexit, un nou statut de imigrant ”european stabilit” le va acorda dreptul sa stea in Regatul Unit si sa aiba acces la servicii in domeniul sanatatii, educatiei si alte beneficii.

Insa Theresa May a declarat ca aceste propuneri vor fi adoptate numai daca aceleasi drepturi le sunt acordate cetatenilor britanici in statele membre UE.

Acest plan a fost dezvaluit joi, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles.

”Nimeni nu se va izbi de o stanca”, le-a spus May omologilor sai.

Potrivit Laurei Kuenssberg de la BBC, May le-a spus omologilor sai europeni ca Regatul Unit Unit nu vrea ca vreun actual rezident sa plece si nici sa desparta familii.

Ea a subliniat ca un acord in acest sens le va asigura securitatea celor trei milioane de oameni care si-au ”construit familii, vieti si cariere si contribuie atat de mult la societatea nostra”.

Insa Downing Street-ul nu a precizat inca o ”data-limita” care sa se aplice noilor rezidenti, o data dupa care garantia nu se mai aplica.

Ea nu poate sa fie mai devreme de martie 2017, cand Londra a declansat iesirea din Uniune prin invocarea Articolului 50, si nici mai tarziu de martie 2017, data plecarii.

Europenii care sosesc dupa aceasta data-limita, dar inainte de martie 2019, vor beneficia de o ”perioada de gratie” - de doi ani - pentru a-si regulariza statulul de imigrant, in vederea unei solicitari ulterioare a statutului stabil.

Atat Marea Britanie, cat si celalte state membre UE subliniaza ca vor sa ajunga la un acord prin care sa le asigure un statut atat celor aproximativ 3,2 milioane de cetateni europeni care traiesc in Regat, cat si celor aproximativ 900.000 de britanici din strainatate, insa nimic nu s-a hotarat inca in acest sens.

Partide britanice de opozitie au indemnat Guvernul sa le ofere unilateral garantii imigrantilor din UE - insa Executivul a insistat ca este necesar un acord reciproc, prin care sa se asigure ca expatriatii britanici sunt protejati.

Oferta lui May privind cetatenii UE, dupa Brexit, este buna, dar nu suficienta, spun liderii europeni reuniti la Bruxelles

Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a oferit joi liderilor UE un acord „corect” pentru compatriotii care vor locui in Regatul Unit dupa Brexit, desi omologii sai au parut sceptici si au cerut mai multe detalii din partea premierului slabit de esecul electoral din urma cu doua saptamani, relateaza Reuters.

Aceasta este o „oferta corecta si serioasa”, a spus un oficial britanic. A fost „menita sa ofere cat mai multa certitudine posibil cetatenilor care s-au stabilit in Marea Britanie, construindu-si cariere si vieti si contribuind atat de mult la societatea noastra”, a adaugat sursa citata sub acoperirea anonimatului.

Promitand mai multe detalii luni, May a mai spus ca cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie timp de cinci ani pot ramane apoi tot restul vietii.

Cei care se afla in Regatul Unit de mai putin timp, vor putea ramane pana cand ating pragul de cinci ani, cand vor primi statutul de rezident permanent. De asemenea, Londra va oferi o perioada de gratie de doi ani.

Cancelarul german Angela Merkel, care a spus inainte de summit ca vrea „garantii ample”, a descris acordarea de drepturi depline cetatenilor UE care se afla in Marea Britanie timp de cinci ani drept un „inceput bun”, dar a atras atentia ca raman multe intrebari.

„Este un prim pas bun, pe care il apreciem”, a spus si cancelarul austriac Christian Kern. „Multe detalii sunt lasate deschise. Multi cetateni europeni vizati nu sunt acoperiti de propunerea lui May. Mai este cale lunga pentru negocieri”, a adaugat el.

Alti lideri nu au oferit aproape niciun detaliu privind rezervele lor.

Demersul lui May de a impune ca data limita 29 martie 2017 este putin probabil sa fie acceptat de UE, a carei pozitie este ca nimic nu trebuie sa se schimbe pana la momentul Brexit – 30 martie 2019. In plus, exista o serie de detalii neclare in oferta prezentata de britanici drept „generoasa”.

O alta problema ar putea fi respingerea de catre May a altei cerei UE, potrivit careia expatii vor avea dreptul sa isi ceara drepturile la Curtea Europeana. O sursa citata sub acoperirea anonimatului a explicat ca Londra vrea ca acestia sa accepte judecatorii britanici.

Bruxelles-ul a respins apelul lui May pentru garantii ample si rapide pentru expati, inclusiv pentru cei peste un milion de britanici de pe continent, si subliniaza ca numai texte legale detaliate pot lua in calcul situatii complexe, de familii multinationale.

Liderii au convenit, impreuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sa nu deschida discutiile cu May, iar aceasta a plecat imediat dupa ce si-a prezentat propunerea, lasandu-I pe ceilalti 27 sa discute aspecte legate de Brexit fara ea.

Ei au fost informati de Michel Barnier, care a demarat negocierile, in numele lor, luni si au discutat despre mutarea a doua agentii UE de la Londra dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar.

Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron, printre altii, au spus clara ca nu vor sa fie atrasi in discutii privind Brexit si ca vor sa se concentreze pe viitorul UE fara Londra.

May a parut sa incerce sa linisteasca liderii europeni, dupa saptamani de campanie in care i-a atacat, mai direct sau mai voalat. Ea a subliniat ca Londra vrea un „parteneriat special si profund cu prietenii si aliatii nostri din Europa”.

Si Merkel si-a exprimat dorinta pentru discutii constructive cu Londra, dar a insistat ca prioritatea UE este, in prezent, propriul viitor. „Vom desfasura aceste discutii intr-un spirit bun”, a spus ea. „Insa concentrarea clara trebuie sa fie pe viitorul celor 27”, a adaugat cancelarul.

Noul presedinte francez a vorbit despre colaborarea cu Germania pentru a reinvia integrarea europeana, iar Macron nu a facut nicio referire la Marea Britanie in declaratiile de dinainte de incepere discutiilor.