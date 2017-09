Moldcell si Abonament YOU la festivalul Urban Vibes

Hey, YOU, in sfarsit, ne-am cunoscut! Te-am zarit in multime, la cel mai cool eveniment de arta urbana - Urban Vibes! Tanar, rebel, talentat si ambitios, ai dansat, ai creat cele mai impresionante graffiti, te-ai distrat pe cinste si ne-ai povestit, cum reusesti sa imbini atatea talente. Şi anume despre asta vorbim in reportaj.