Momentul in care un jandarm este incendiat cu un cocktail Molotov in Paris. Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat

Fotografia surprinde momentul in care un jandarm este incendiat cu un cocktail Molotov in urma violentelor care au izbucnit intre fortele de ordine si protestatarii mascati la un miting organizat de Ziua Muncii la Paris.

Protestatarii au iesit in strada pentru a-i contesta pe ambii candidati din cursa pentru Palatul Elysee. Mai multi jandarmi au fost raniti in timpul protestelor.

Comment le photojournaliste syrien @zakria_alkafi a signé la photo du CRS en flammes à Paris https://t.co/EIisHOoGNv par @sonsperdus — Le Monde (@lemondefr) 2 мая 2017 г.

Fotografia care a aparut pe prima pagina in numeroase ziare internationale si s-a viralizat pe retelele de socializare este semnata de Zakaria Abdelkafi, un fotograf sirian, originar din Alep.

Zakaria Abdelkafi a ajuns in Franta in 2015 dupa ce si-a pierdut un ochi in timpul confruntarilor armate din Siria. Ca fotojurnalist a acoperit protestele din 2011 din Siria si mai apoi razboiul civil care a izbucnit.

"M-am temut ca AFP nu va difuza imaginile pentru ca sunt prea violente", a marturisit el intr-un interviu pentru Le Monde. Jandarmul ranit de cocktailul Molotov a suferit arsuri la fata si se afla in stare grava

Fotografia denumita "the burning man" a aparut pe prima pagina in publicatii ca "New York Times", The Wall Street Jounal" si "Financial Times".