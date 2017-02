Noul iPhone ar putea recunoaste proprietarul dupa trasaturile fetei. Butonul la care va renunta Apple

Urmatoarea versiune de iPhone, care urmeaza sa fie lansata in toamna, va aduce schimbari majore, iar printre acestea s-ar putea numara si trecerea la securizarea telefonului folosind un sistem de recunoastere faciala. Analistul Rod Hall de la JPMorgan sustine ca Apple va folosi pe urmatoarea generatie de iPhone un scaner bazat pe laser ce va fi integrat in partea frontala a telefonului. Acesta va facilita deblocarea automata telefonului in urma recunoasterii faciale a proprietarului, preluand rolul cititorului de amprente.

Informatia vehiculata de Rod Hall se potriveste cu unele dintre cele mai credibile zvonuri vehiculate pana acum. Conform acestora, Apple ar urma sa renunte la butonul Home, eliminand dintr-un singur foc atat functiile de baza ale acestuia, cat si senzorul de amprente integrat. De aceea, mergand mai departe pe logica acestui zvon, Apple are nevoie de o alternativa pentru securizarea device-urilor sale. Pana acum s-a vorbit de un senzor de citit amprente, iar acum apare varianta recunoasterii faciale.

Este posibil ca cele doua variante sa nu se excluda reciproc. Nu ar fi o mare surpriza daca versiunea de top a urmatorului iPhone ar dispune de sistemul de recunoastere faciala, in timp ce celelalte ar folosi senzorul de amprente integrat in ecran sau mutat pe spatele telefonului.

Informatiile de pana acum vorbesc de trei versiuni de iPhone pe care Apple ar urma sa le lanseze in toamna acestui an. Varful gamei ar urma sa fie un model de 5.8 inch, al carui ecran, datorita renuntarii a butonul Home, va ocupa probabil un procent mai mare din partea frontala a telefonului.