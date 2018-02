Oficiul tau virtual. Solutii de productivitate Microsoft in Abonamentele Orange

La Orange, clientii business au acum oficiul lor virtual. Printr-un parteneriat semnat cu cel mai mare producator de software din lume, compania le oferă clientilor corporativi posibilitatea de a se bucura de serviciile Microsoft Office 365 incorporate in Abonamentele Orange. Cu Office 365 pentru afaceri, utilizatorii au cea mai performanta solutie de productivitate atat la birou, cat si pe dispozitivele mobile. Aceasta ofera acces la aplicatiile bine cunoscute Word, Excel sau PowerPoint, dar si 1 TB spatiu de stocare online pentru fiecare utilizator. In plus, toti au acum acces la Mail Exchange si cea mai populara solutie de videoconferinta Skype for Business. Prin includerea Microsoft Office 365 in oferta comerciala, Orange marcheaza un prim pas pe piata prestatorilor de servicii ICT. Aceasta le permite clientilor accesul la servicii complete, simple si flexibile, care ii ajuta sa-si valorifice resursele in mod cat mai eficient.