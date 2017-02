Orange Digital LAB, proiect inovativ pentru educatia digitala a tinerilor - VIDEO

Fundatia Orange contribuie la digitalizarea sistemului educational din Moldova. Dupa o investitie sustenabila in cele mai mari universitati din Moldova, prin crearea a noua cafenele WiFi, Fundatia Orange a finalizat cu succes amenajarea a 3 laboratoare digitale in colegiile cu profil IT. Orange Digital Labs reprezinta spatii cu un design special, amenajate in incinta institutiilor de invatamant, dotate cu computere performante, ecrane TV de ultima generatie si care pune la dispozitia utilizatorilor conexiune internet in banda larga si WiFi gratuit de la Orange Moldova. Startul proiectului a fost dat in anul 2015 iar beneficiarii proiectului sunt peste 6500 de elevi si profesori care impartasesc convingerea ca tehnologiile si inovatiile sunt indispensabile pentru un invatamant de calitate. Cel de-al 3-lea Orange Digital Lab, care finalizeaza proiectul, a fost inaugurat in incinta Centrului de Excelenta in Energetica si Electronica (fostul Colegiul Politehnic).