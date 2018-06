Orange Java Academy - primul program de instruire in IT al Orange Systems si-a desemnat finalistii

În cadrul programului, 21 de tineri pasionaţi de IT au studiat gratuit cel mai popular limbaj de programare, Java. Ghidaţi de profesionişti cu experienţă internaţională, participanţii şi-au transpus cunoştinţele în dezvoltarea aplicaţiei web.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: ”Orange, în calitate de promotor al inovaţiei şi educaţiei digitale, se implică activ în pregătirea noii generaţii de specialişti în domeniul IT. Orange Java Academy reprezintă o oportunitate unică pentru tineri de a dezvolta cele mai noi soluţii tehnologice şi servicii mai bune pentru cetăţeni. Prin perseverenţă, angajament şi agilitate, reuşim să ne aliniem tendinţelor viitorului şi să contribuim la dezvoltarea domeniului IT în Republica Moldova”.

Peste 200 de tineri au aplicat la Java Academy, iar în rezultatul unui concurs riguros, care a inclus şi o probă de testare a cunoştinţelor, cei mai buni 21 dintre aplicanţi au fost desemnaţi să participe la Orange Java Academy, iar 14 dintre aceştia au ajuns finalişti ai programului.

Programul de instruire a inclus două module: primul a vizat bazele teoretice ale limbajului de programare Java, iar al doilea modul a vizat însuşirea Java Enterprise Edition, a tehnologiilor aferente creării unui produs software real şi lansarea lui în producţie. Programul a fost şi un „test de rezistenţă”, reconfirmând că programarea necesită perseverenţă, dedicaţie şi agilitate.

Participanţii au lucrat intens pentru a livra un produs fezabil şi au dezvoltat o platformă de sondaje - Orange Pulse. Ulterior, fiecare manager poate extrage rapoarte în baza sondajelor. Produsul va fi implementat de Orange Moldova, începând cu luna curentă.

Victor Bivol, Coordonator Proiect Absolvire: ”În premieră pentru Orange Moldova, am reuşit să implementam o soluţie internă cu sistemul de autentificare automat, prin metoda Kerberos. Partea practică a proiectului a fost foarte ambiţioasă, cu limite în timp destul de restrânse. Faptul ca astăzi avem o aplicaţie lansată în cadrul Orange, utilizând cele mai noi tehnologii, confirmă că este dorinţă şi potenţial enorm din partea absolvenţilor Java Academy”.

Mihai Vlas, participant extern, stagiar: ”Orange Java Academy mi-a dezvoltat abilităţile de programare, comunicare şi lucru în echipă. Personal, am găsit această experienţă drept o provocare personală, fiind în ultimul an de studii, am dorit să aflu ce prezint ca developer, iar Orange Java Academy mi-a oferit această şansă. Astfel de proiecte aduc un impact considerabil atât pentru participanţi, cât şi comunităţii IT, oferind oameni pregătiţi, care nu cedează în faţa greutăţilor”.

Despre Orange Systems

Orange Systems este IT hub-ul Orange Moldova, rezident al parcului IT, în care se regăsesc peste 350 de angajaţi. Peste 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru partenerii externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data.,Prin activitatea sa, Orange Systems îşi exprimă ambiţia de a dezvolta segmentul IT şi de a deveni un prestator de servicii în domeniul IT în ţară şi peste hotare, precum şi un angajator important în acest domeniu.

*Acest articol este un produs comercial