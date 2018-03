Orange - operatorul #1 care ofera solutii inteligente pentru un oras SMART

Orange Moldova, in parteneriat cu SA Apa Canal, in premiera pentru Moldova, a lansat proiectul pilot „Smart Water. Meters solution”. Acesta are drept scop eficientizarea consumului de apă, prin aplicarea unor soluţii de monitorizare a volumului de apa folosit şi transmiterea acestora în regim on-line către sistemul informaţional Apa Canal.

Soluţia a fost prezentată potenţialilor beneficiari, companiilor de distribuţie a apei, precum şi autorităţilor locale, reprezentanţilor mediului de afaceri din domeniul construcţiilor.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: „Un oraş inteligent are în dotare reţele inteligente. Orange este operatorul numărul unu care deja are în portofoliu proiectul pilot realizat în oraşul Hînceşti, care presupune eficientizarea energii electrice stradale prin aplicarea soluţiilor SMART. Acest proiect este încă un pas important, care vine să susţină autorităţile locale şi principala companie de distribuţie a apei în eficientizarea consumului de apă, prin implementarea unei soluţii simple de gestionat, care aduce mai multe beneficii actorilor implicaţi, confort, transparenţă şi economie de resurse. Prin acest proiect ne propunem să susţinem dezvoltarea urbană şi să ajutam autorităţile locale la modernizarea infrastructurii capitalei."

Nistor GROZAVU, Viceprimar al mun. Chişinău: „Acest proiect vine cu o soluţie inovativă la provocările cu care se confruntă „Apă-Canal Chişinău”. Investiţia este una extrem de importantă, deoarece reduce costurile de deplasare şi de personal pentru citirea fizică a contoarelor şi furnizează date corecte, fără erori. Suntem încrezători că acest proiect va trezi inclusiv interesul întreprinzătorilor în asigurarea unui management sustenabil al apei, aşa cum apa are valoare economică şi trebuie recunoscută ca un bun economic”.

Veronica HERŢA, director al SA „Apă-Canal Chişinău": „Mă bucur că astăzi, cu ajutorul partenerilor noştri: Orange Moldova şi compania Maddalena, facem un pas important în implementarea programului de contorizare cu contoare cu citire la distanţă. Calculul consumului de apă este un instrument de management eficace şi dovadă a responsabilităţii sociale de mediu”.

Programul pilot prezentat include gestionarea a 102 contoare instalate în apartamente şi întreprinderi private. Soluţia implementata oferă mai multe beneficii:

- Citirea la distanţă a datelor de consum pentru fiecare contor de apă instalat, în orice spaţiu, clădiri cu multe etaje, întreprinderi industriale, oficii, etc.

- posibilitatea de a integra automat datele despre consum ale clienţilor săi în sistemul de facturare, ceea ce face ca facturarea sa fie automata pentru fiecare utilizator în parte.

- Introducerea automata a datelor de pe contor în factură facilitează utilizarea serviciului de către consumatori, care acum nu sunt obligaţi să completeze manual facturile.

- Eficientizarea costurilor operaţionale pentru furnizor şi sporirea gradului de încredere a utilizatorului final;

- Transparenţa sistemului, care permite identificarea şi eliminarea diferenţei de consum care apare dintre datele de pe contorul de branşament şi datele de pe contoarele consumatorilor finali.

- Rapiditate, exactitate, eliminarea factorului uman în totalitate, prin integrarea bazei de date în programul informatic utilizat de Apa Canal şi eliminarea intervenţiilor neautorizate;

- Semnalizarea în timp util a anumitor consumuri nejustificate care reprezintă pierderi, cu consecinţe negative asupra construcţiilor, domeniului public/privat;

- Semnalizarea în timp real a disfuncţionalităţilor contoarelor, ceea ce conduce la posibilitatea luării unor masuri imediate, utilizând resurse minime.

- Permit crearea unei baze de date care sa răspundă în orice moment la aspecte privind: situaţia contoarelor, starea fiecăruia, cantitatea de apă înregistrată pe fiecare client;

Această soluţie tehnologică a fost posibilă graţie unui parteneriat stabilit de către Orange cu compania Maddalena, Italia – producător al contoarelor de apă şi energie termică, care a acoperit 50 la suta din costurile contoarelor.

Conceptul Smat City pune bazele unei platforme deschise şi interoperabile, ce poate fi extinsă şi adaptată nevoilor în schimbare ale cetăţenilor şi ale municipalităţilor. Pentru un oraş SMART sunt salutabile şi alte proiecte cum ar fi soluţii inteligente pentru transportul public, măsurarea calităţii aerului sau a apei potabile, controlul traficului terestru, monitorizarea video a oraşului, parcările inteligente sau managementul colectării gunoiului etc.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicaţii, cu sediul în Paris, Franţa. În Moldova, compania şi-a demarat activitatea în octombrie 1998, cu marca comercială VOXTEL iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007, a devenit Orange Moldova.

Orange este cel mai mare operator de servicii voce şi Internet mobil din Moldova. Actualmente peste 2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua şi serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 900 de angajaţi. OMD deţine cea mai extinsă şi avansată reţea 3G+ şi 4G.Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii ţări prin intermediul reţelei de peste 3600 puncte de vânzări. Recunoscut drept un lider în inovaţii, OMD deţine 2 premiere mondiale: HD Voice şi HD Voice International. În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar şi promisiunii pe care a făcut-o clienţilor: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esenţial în viaţa lor.

*Acest articol este un produs comercial