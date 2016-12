Orange Smart City - conectam orasul la viitor - VIDEO

Orange Moldova conecteaza oraele la viitor. In premiera, in tara noastra a fost implementat conceptul de Smart City - platforma ce presupune utilizarea solutiilor digitale pentru dezvoltarea urbana. Hancesti este prima localitate in care conceptul de Orange Smart City a avansat cel mai mult. Primul pas a fost transformarea localitatii intr-un „oras conectat”, cu acces la internet de mare viteza prin fibra optica, 4G, dar si WiFi gratuit.