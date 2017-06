Salonul aeronautic Le Borget. Cum arata avionul care ar zbura cu 2300 km/h si drona care transporta oameni

Iar oferta este extrem de variata - de la masini zburatoare sau drone care isi poarta pilotul la destinatia dorita, si pana la supersonicul pentru pasageri care ar putea inlocui celebrul Concorde.

Ambitia companiei care il dezvolta este sa lanseze un avion de pasageri cu o viteza de 2,6 ori mai mare decat a celor mai rapide aeronave comerciale, aflate in prezent in exploatare. Astfel, un zbor de 7 ore intre Londra si New York ar putea fi parcurs in jumatate din acest timp.

Blake Scholl, director general "BOOM": "Este a doua generatie de avioane supersonice. Am preluat stafeta de la Concorde si construim un avion mai eficient, mai accesibil si chiar mai rapid. Atinge viteza Mach 2,2, adica 2.300 de kilometri pe ora, asa ca poti parcurge distanta New York - Londra in 3 ore si 15 minute."

Supersonicul "Boom", care poate transporta 55 de pasageri, va face prima cursa demonstrativa anul viitor.

La salonul Le Bourget, a aterizat si cel mai cunoscut avion-masina. AeroMobil are un motor hibrid si elice pentru propulsie. Daca isi intinde aripile, zboara ca orice alt avion. Daca le pliaza, se transforma intr-un vehicul pentru deplasare pe sosea.

Evident, pe langa permisul auto, este necesara si o licenta de pilot. Lista de asteptare e destul de lunga, desi pretul unui AeroMobil, in functie de dotari, variaza intre 1,2 si 1,5 milioane de euro.

Dronele pot fi folosite in cele mai diferite domenii. Una supradimensionata poate transporta un om. Nu un pasager, ci chiar pilotul, care pare urcat pe o motocicleta zburatoare. Verrsiunea de baza - denumita "Flike" - ar putea fi continuata de un proiect futurist - "tricopter-ul" cu propulsie electrica.

Balasy Kerulo, director general "Bye Gravity": "Sunt convins ca eu sau voi vom putea zbura cu acest gen de vehicule in 10 - 15 ani."

Pentru proiectantii si constructorii acestui mic avion, de uz privat, cu 7 locuri, siguranta a fost cuvantul de ordine.

Charlotte Bellec, director general "Aerolite": "Este singurul avion din lume care are doar un motor si e prevazut cu o parasuta de recuperare. Adica avionul are propria parasuta."

Zboara cu 555 de kilometri pe ora, la o altitudine de 8.500 de metri. Si costa 1,9 milioane de dolari - un adevarat chilipir, spun clientii.

Aparatele de zbor de acest timp se adreseaza unui nou sector in transporturile aeriene, denumit "al avioanelor personale de buzunar".