Samsung a dat publicitatii raportul oficial al investigatiei privind explozia smartphone-urilor Note 7: baterii defecte

Desi in ultimele zile au circulat mai multe informatii legate de investigatia celor de la Samsung, acesta este primul si singurul raport oficial. Cum era de asteptat, concluzia investigatiei arata ca vinovate pentru explozia telefoanelor din ambele loturi au fost bateriile defecte, relateaza www.news.ro.

In cazul modelelor initiale, care au ajuns primele pe piata, s-a constat ca electrodul negativ era curbat in coltul din dreapta sus al bateriei si ca varful acestuia ajungea intr-o zona curbata in care nu avea ce sa caute. Aceste defecte de productie au cauzat scurt-circuit.

Bateriile telefoanelor care au avut rol de inlocuitor si care au explodat la randul lor au avut de suferit din cauza sudurii defectuoase care a rupt izolatia din zona electrodului pozitiv. In plus, ca factor agravant, unele baterii au fost complet lipsite de banda izolatoare.

In urma acestor remarci tehnice, Samsung a concluzionat, la 5 luni de la primele incidente, ceea ce am banuit de la bun inceput: ca de vina sunt bateriile defecte si grabirea procesului de productie.

Investigatia celor de la Samsung s-a facut cu ajutorul a trei firme specializate in astfel de probleme. In total au fost implicate 700 de persoane care au studiat 200.000 de telefoane si 30.000 de baterii suplimentare.