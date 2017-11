Solutii inovative de securitate IT de la Orange Moldova

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: „ Securitatea informaţională este unul din angajamentele pe care ni le-am asumat strategic, iar protecţia datelor clienţilor reprezintă o prioritate pentru noi. În viitorul apropiat securitatea datelor va fi mai importantă decât viteza la internet. Iată de ce, investim continuu pentru a oferi conexiuni de calitate într-o reţea cât mai sigură. Suntem mândri să marcăm o nouă etapă în dezvoltarea companiei devenind oficial furnizor de servicii şi soluţii de securitate IT”.

Măsurile sporite de securitate adoptate de Orange sunt un răspuns la infracţiunile informaţionale în continuă creştere. Doar în anul curent, la fiecare 39 de secunde hackerii au organizat un atac cibernetic. La nivel global 64% dintre organizaţii au avut de suferit ca urmare a acestor ilegalităţi, 43% dintre ele fiind companii mici. Pentru a răspunde necesităţii de securitate a clienţilor săi, Orange dezvoltă continuu soluţii şi servicii destinate protecţiei datelor.

Orange Moldova CERT

Pentru a spori siguranţa utilizatorilor internet, clienţi ai serviciilor Internet Fix, Orange a decis crearea unei echipe speciale în cadrul companiei – CERT (Computer Emergency Response Team). Echipa are ca scop participarea activă în comunitatea internaţională de securitate IT şi implementarea sistemelor de detecţie a ameninţărilor cibernetice, care vizează sau ţintesc clienţii companiei. Prin intermediul portal dedicat - www.cert.orange.md,- clienţii pot afla în cel mai scurt timp, gratuit, despre ameninţările majore, care prezintă un risc sporit pentru sistemele IT ale lor. De asemenea, se pot abona pentru notificările pro-active privind alertele de securitate informaţională, pot transmite spre analiză cazurile suspecte sau pot găsi informaţii despre serviciile şi soluţiile avansate pentru protecţia cibernetică.

Tot astăzi, Orange a lansat serviciul de protecţie DDoS - o soluţie inteligentă împotriva atacurilor de tip DDoS, pentru clienţii corporativi.

Protecţie DDoS – soluţia inteligentă pentru protecţia afacerii

Atacurile informatice de tip DDoS (Distributed Denial of Service) sunt cele mai populare crime cibernetice, iar numărul lor creşte cu cca 100% în fiecare an. Ţinta lor poate fi orice companie care are acces la internet, în special cei care desfăşoară activităţi online precum: comerţ electronic, operaţiuni financiar-bancare, servicii publice, servicii mass media etc. Atacurile urmăresc indisponibilizarea sistemelor IT sau serviciilor web ale clienţilor.

Soluţia inteligentă de protecţie DDoS de la Orange oferă clienţilor serviciu integrat în serviciul clasic Internet, astfel, atacurile sunt detectate şi diminuate înainte ca acestea sa ajungă în sistemele clientului. Oferta e disponibilă la abonamente lunare şi poate fi activată exclusiv abonaţilor corporativi de Internet Fix. Astfel, clienţii corporativi Orange se pot bucura de:

- o soluţie automata, inteligentă şi personalizată de protecţie, integrată în serviciul Internet fix, ceea ce nu influenţează viteza de acces;

- servicii profesionale de suport şi îmbunătăţire continuă a mecanismelor de detecţie şi detectare a acestui tip de atacuri;

- suport individual de asistenţă tehnică.

Mai multe informaţii despre soluţiile de securitate IT Orange pot fi aflate pe www.cybersecurity.orange.md

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicaţii, cu sediul în Paris, Franţa. În Moldova, compania şi-a demarat activitatea în octombrie 1998, cu marca comercială VOXTEL, iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007, a devenit Orange Moldova. Compania este cel mai mare operator de servicii voce şi Internet mobil din Moldova, iar recent şi-a extins portofoliul oferind Internet şi TV Acasă. Actualmente peste 2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua companiei, în care activează o echipă de peste 1000 de angajaţi. Orange deţine cea mai extinsă şi avansată reţea 3G+ şi 4G. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii ţări prin intermediul reţelei de peste 3600 puncte de vânzări. Recunoscut drept un lider în inovaţii, Orange deţine 2 premiere mondiale: HD Voice şi HD Voice International. În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar şi promisiunii pe care a făcut-o clienţilor: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esenţial în viaţa lor.

