StarNet - Brandul Anului 2016

A sosit momentul oportun pentru a face totalizarile unui an intreg. Pentru StarNet, 2016 s-a dovedit a fi unul consistent si colorat, cu multe momente frumoase, marcate de nenumarate proiecte sociale, educationale, campanii promotionale, lansari de noi Centre vanzari, dar, nu in ultimul rand, de calitatea si rapiditatea serviciilor aduse cu drag in casele clientilor. Acestea nu s-au lasat neobservate, fapt pentru care Concernul StarNet a fost nominalizat, de revista VipMagazin, la concursul Brandul Anului, categoria Telecomunicatii si IT. StarNet s-a dovedit a fi primul printre concurentii din subcategoria Internet provideri + tv.