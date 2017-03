Statul roman le ofera o prima de 10.000 de euro celor care isi cumpara masina electrica. Cate tichete sunt disponibile

Ministrul Mediuluiroman spune ca vrea sa aloce fonduri suficiente pentru o mie de masini electrice, adica de sase ori mai multe decat s-au vandut anul trecut.

Guvernul Romaniei a aprobat miercuri bugetul Fondului pentru Mediu, din care se va acorda subventia prentru masinile ecologogice.

Daniel Constantin, ministrul Mediului roman: "La Rabla Plus, acolo unde vrem sa achizitionam si punem la dispozitie fonduri pentru nu mai putin de o mie de masini electrice. Suma, prima pentru acest an, va fi dublata la aproximativ 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar."

Proiectul Rabla Plus pentru acest an prevede alocare primei, sub forma unor ecotichete de 45.000 de lei, pentru masinile pur electrice si de 20.000 de lei pentru cele hibride. Anul trecut s-au vandut peste 1.000 de masini hibride, insa doar 167 de masini pur electrice, desi producatorii lor sustin ca au costuri foarte mici de exploatare.

Alexandru Seremet, reprezentant producator de masini electrice: "Pe 100 de kilometri pentru o astfel de masina eu platesc undeva intre 5 si 8 lei, in functie de unde imi iau energia si de cat consuma masina. In acelasi timp costurile de intretinere pentru masinile astea sunt mult mai mici, eu nu trebuie sa schimb ulei, filtre, lucrurile pe care trebuie sa la fac la o masina obisnuita."

Soferii sunt insa prudenti fata de masinile electrice.

Barbat: "In oras da, dar pe drumuri nu, nu este foarte utila..."

Reporter: "Statul va da cate 10.000 de euro fiecarui cumparator de masina electrica." Tanara: "Da, stiu, dar raman pe principiul ca masina mea e cea mai buna momentan."

Sofer: "Da, dar stiu ca e foarte scumpa. Chiar si asa cred ca diferenta tot e destul de mare, nu."

Nici problema autonomiei bateriei nu mai este atat de mare, in special in oras.

Alexandru Seremet, reprezentant producator de masini electrice: "Am observat ca pe masura ce apar statii de incarcare clientii nostri merg mai departe de Bucuresti, avem deja clienti care merg des in concediu, in weekend, la Poiana Brasov cu o astfel de masina."

Programul Rabla Plus urmeaza sa fie aprobat in urmatoarele saptamani.